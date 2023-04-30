الرياض 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واسوصلت بعثة المنتخب السعودي للسهام أمس إلى العاصمة الأوزبكية طشقند للمشاركة في بطولة كأس آسيا للسهام "المرحلة الثانية", التي يشارك بها 100 رامٍ ورامية يمثلون 13 منتخباً.ويشارك الأخضر في البطولة بثلاث فئات هي القوس الأولمبي "رجال" ويمثله الراميان عبدالرحمن الموسى وراشد السبيعي، والقوس الأولمبي "سيدات" ويمثله الراميات مشاعل العتيبي وساره بن سلوم ودلال المقيرن, وفئة القوس الكومباوند مركب، ويمثله الرماة عبدالعزيز الروضان ومعيض البقمي وعلي البقمي.واستعد الأخضر للبطولة من خلال معسكر مغلق في الرياض لمدة 4 أيام بمركز الاتحاد السعودي للسهام في الرياضمن جانب آخر اجتمعت اليوم اللجنة المنظمة للبطولة بمديري بعثات المنتخبات المشاركة, بحضور مدير بعثة أخضر السهام ياسين البطي والمدير الفني للمنتخب كريستوس كاريميروس, وتم خلاله التأكيد على القوانين العامة للاتحاد الدولي للسهام والتشديد على التزام اللاعبين بتسجيل النتائج والأسماء في ورقة المنافسات, إضافة إلى شرح العديد من الأمور المتعلقة بالمنافسات.// انتهى //18:04ت م0124