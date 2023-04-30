الرياض 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واسحقق لاعبو المنتخب السعودي لرفع الأثقال البارالمبي 5 ميداليات "ذهبيتان, وفضيتان, وبرونزية واحدة" في اليوم الأول لبطولة كأس العالم والمقامة منافساتها في مدينة تبليسي بجمهورية جورجيا وتشهد مشاركة أكثر من 108 رباعين يمثلون 24 دولة من مختلف دول العالم.ونال الرباع عدنان نور سعيد الميدالية الذهبية لفئة الشباب والميدالية الذهبية للمجموع كما حقق الميدالية البرونزية فئة الشباب لوزن 49 كجم, فيما حقق اللاعب طلال البلوي الميدالية الفضية لفئة الشباب و الميدالية الفضية للمجموع لوزن 49 كجم.// انتهى //18:19ت م0126