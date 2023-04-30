لندن 9 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واسخطف مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوز مثير اليوم، على فولهام بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب كرافين كوتاج، ضمن مباريات الجولة الـ 34 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.وبهذه النتيجة قفز رصيد مانشستر سيتي إلى 76 نقطة، ليصعد إلى المركز الأول بفارق نقطة عن آرسنال الذي سيواجه تشيلسي الثلاثاء المقبل في الجولة نفسها، بينما تجمد رصيد فولهام عند 45 نقطة في المركز العاشر في جدول الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.وفاز فريق مانشستريونايتد على أستون فيلا، بهدف يتيم، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.وبهذه النتيجة، يبقى فريق مانشستريونايتد في المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، فيما تجمد أستون فيلا في المركز السادس بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة.كما فاز نيوكاسل على ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف، وارتفع رصيد نيوكاسل يونايتد إلى 65 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 24 نقطة في المركز العشرين.// انتهى //18:57ت م0128