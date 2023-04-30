الرياض 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واسواصل فريق الفتح صدارته للمجموعة الأولى في ختام مواجهات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للأندية الممتازة للبلياردو بعد فوزه على مضر بنتيجة 5 أشواط دون مقابل محققًا الفوز الرابع على التوالي.وفي نفس المجموعة حقق فريق القادسية الفوز على الزلفي بذات النتيجة, فيما تغلب الهلال على ضيفه الاتفاق بنتيجة 4 أشواط مقابل شوط واحد.وواصل الأهلي صدارته للمجموعة الثانية بفوزه على الاتحاد بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين, وهو الفوز الرابع على التوالي للفريق في المجموعة, فيما فاز ضمك الفوز على الشباب بذات النتيجة وتغلب وج على القلعة بنتيجة 5 أشواط دون مقابل.وفي دوري الدرجة الأولى للبلياردو تمكن فريق عكاظ من الفوز على التهامي بنتيجة 3 أشواط دون مقابل ضمن مواجهات المجموعة الأولى, وحقق الوحدة الفوز على حبونا بشوطين مقابل شوط واحد, وفي المجموعة الثانية كسب العربي نظيره الصفا بثلاثة أشواط دون مقابل, فيما فاز فريق الفرع على الشعلة بشوطين مقابل شوط واحد.// انتهى //18:59ت م0130