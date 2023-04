الرياض 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واسحقق فريق "NAVI Javelins" لقب بطولة "كاونتر سترايك" "(CS:GO) Counter-Strike: Global Offensive" المخصصة للسيدات التي تُعد ثاني منافسات النخبة، ضمن الحدث الخيري الأكبر للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم "لاعبون بلا حدود"،الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بمشاركة نخبة محترفي الألعاب الإلكترونية وأفضل فرق العالم.وكانت المنافسات التي شاهدها الآلاف من عشاق ومحبي لعبة التصويب الشهيرة قد انطلقت يوم الخميس الماضي واستمرت حتى اليوم وشهدت مشاركة 6 فرق نسائية عالمية هي: "Nigma Galaxy" و "BIG Equipa" و "NAVI Javelins" و "G2 Oya" و "9 Pandas Fearless" و "Ninjas in Pyjamas". حيث حسم فريق "NAVI Javelins" اللقب بعد أن تغلب على منافسه فريق "Ninjas in Pyjamas" بمجموع المواجهات بنتيجة 0-3، ليحصل بذلك على الكأس ومبلغ مليون دولار من مجموع الجوائز الخيرية المخصصة للبطولة والبالغة 2,5 مليون دولار من إجمالي جوائز "لاعبون بلا حدود" الخيرية والبالغة 10 ملايين دولار.وتم منح جميع الجوائز التي حصلت عليها الفرق المشاركة لمجموعة من الجهات والمؤسسات والمنظمات الخيرية العالمية والتي تضم كل من: Direct Relief وIMC وUNICEF ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، لدعم وتلبية مختلف الاحتياجات الإنسانية الملحّة حول العالم.وأكد الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تركي الفوزان أن إقامة أول بطولة نسائية عالمية للعبة شهيرة مثل كاونتر سترايك CS:GO ضمن "لاعبون بلا حدود" يعكس حجم الحدث الخيري ومكانته في أوساط المجتمع العالمي للألعاب والرياضات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن ذلك يعد إضافة مهمة لرحلتهم المستمرة في تطوير القطاع ورعاية نخبة المواهب من الجنسين.وقالت لاعبة فريق "NAVI Javelins" هانكا عقب الفوز باللقب: "تتويجنا بلقب حدث عالمي مثل "لاعبون بلا حدود" يعني لنا الكثير، لأنها المرة الأولى التي نشارك فيها ببطولة من هذا النوع، والتي تتيح لنا مساعدة الناس وممارسة الألعاب الإلكترونية التي نحبها, وإضافة إلى ذلك نجحنا في تحقيق أول إنتصاراتنا في بطولة بهذا الحجم وهو أمر رائع بالفعل, وأعتقد بأننا أظهرنا مدى قوة فريقنا، فمستوانا كان مميزًا في كل مرحلة، وبرزت جميع لاعبات الفريق خلال المنافسات".ويعود "لاعبون بلا حدود" في نسخته الرابعة هذا العام لدعم الجهات والمؤسسات الخيرية العالمية من خلال منافسات لنخبة اللاعبين على جوائز خيرية تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار أمريكي، ويستمر لمدة 6 أسابيع في 4 بطولات لألعاب إلكترونية شهيرة هي: StarCraft و CS:GO (بطولة للسيدات وبطولة للرجال) و Rocket League و Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. وسيتم بث مجريات البطولة بشكل مباشر وبعدة لغات عبر حسابات الحدث العالمي في مختلف المنصات.الجدير بالذكر أن جميع الفائزين في منافسات النخبة ضمن "لاعبون بلا حدود" سيتأهلون للنهائيات التي ستقام خلال "موسم الجيمرز: أرض الأبطال"، أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، والذي يعود هذا الصيف في بوليفارد رياض سيتي في السادس من يوليو ويمتد لمدة شهرين بمجموع جوائز يصل إلى 45 مليون دولار.// انتهى //19:06ت م0132