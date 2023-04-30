الدمام 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واسحسم التعادل آخر مواجهات الجولة الـ18 من بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023م بين فريقي الهدى والابتسام بنتيجة (30-30)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على صالة وزارة الرياضة بالدمام.وفي باقي مواجهات الجولة التي جرت خلال اليومين الماضيين, تغلب الخليج على الأهلي (40-23)، وفاز الزلفي على الوحدة (36-26)، وكسب الصفا نظيره القارة (24-29)، وتغلب النور على المحيط (33-29)، وكسب مضر نظيره الترجي بنتيجة (27-32).وبهذه النتائج، يتشارك فريقا مضر والخليج صدارة الترتيب بـ 32 نقطة لكل منهما، يتبعهما النور ثالثاً بـ 30 نقطة، ثم الهدى بالمركز الرابع برصيد 23 نقطة، وبفارق المواجهات المباشرة مع الصفا الذي يحل خامساً بنفس الرصيد، ويأتي الأهلي سادساً بـ 19 نقطة، يليه الوحدة سابعاً بـ 18 نقطة، والترجي بالمركز الثامن بـ 15 نقطة، ثم الزلفي في المركز التاسع برصيد 10 نقاط، والقارة عاشراً بـ 6 نقاط، ثم الابتسام في المركز الحادي عشر بـ 5 نقاط، والمحيط في المركز الثاني عشر والأخير بثلاث نقاط.// انتهى //19:44ت م0134