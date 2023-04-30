القاهرة 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واسدعا البرلمان العربي إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في السودان؛ حقناً لدماء السودانيين وعودة الأمن والاستقرار إلى السودان وحماية مقدرات شعبه.جاء ذلك في بيان صدر اليوم، عن الجلسة العامة للبرلمان العربي بشأن مستجدات التطورات الخطيرة التي يشهدها السودان في الفترة الأخيرة، حيث أكد البرلمان حرصه على دعم أمن واستقرار وسيادة السودان وسلامة أراضيه الذي يمثل جزءًا رئيسًا من الأمن القومي العربي.وشدد البيان على وحدة الأراضي السودانية وجيشه، داعيًا لعودة الأطراف إلى (الاتفاق الإطاري) بهدف استعادة المسار السلمي والتوصل إلى حل سياسي ونهائي للأزمة السودانية على نحو يلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني في تحقيق الأمن واستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية.ودعا المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى سرعة تقديم جميع المساعدات الطبية والاقتصادية الممكنة للسودان لمساعدته على الخروج من الوضع الصحي المأساوي الحالي.وثمن البرلمان العربي دور المملكة العربية السعودية في إجلاء مواطنيها والعرب والأجانب من السودان، ودور مصر من خلال فتح حدودها أمام اللاجئين وتيسير دخولهم للأراضي المصرية، كما أشاد بدور دولة الإمارات والجزائر في إجلاء رعايا عدد من الدول العربية والصديقة من السودان.وأعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته للسودان في جميع الضحايا الذين سقطوا بسبب هذه الاشتباكات.// انتهى //20:05ت م0135