القدس المحتلة 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، سبعة فلسطينيين بقطاع غزة والضفة الغربية.وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة فلسطينيين من قرية الطيبة غرب جنين بالضفة الغربية، كما اعتقلت فلسطينيين قرب السياج الفاصل جنوب قطاع غزة.في ذات السياق، حذرت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية من خطورة الحالة الصحية للأسرى المضربين عن الطعام، وفي مقدمتهم الأسير خضر عدنان، الذي يواصل الإضراب عن الطعام لليوم 85 على التوالي، رفضاً لاعتقاله التعسفي.//انتهى//20:22ت م0137