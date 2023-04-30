الكرم 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واسشارك أكاديميون وباحثون من المملكة وتونس في ندوة ثقافية نظَّمَتها الملحقية الثقافية السعودية في تونس، على هامش الدورة 37 لمعرض تونس الدولي للكتاب بعنوان "الإعلام اليوم واستشراف مستقبله".وناقشوا تأثير وسائل الإعلام المتنامي على المجتمعات والأفراد. كما تطرقوا إلى التطورات المستقبلية لوسائل الإعلام ودورها المتوقع في قيادة المجتمعات.//انتهى//21:00ت م0138