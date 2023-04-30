جدة 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واستطلق جامعة الأعمال والتكنولوجيا UBT بجدة غدًا،فعاليات معرض المهنة والأعمال الـ 15، تحت شعار “تمكين قادة المستقبل"، مستهدفًا توفير فرصة مباشرة ولقاء يجمع الباحثين عن الوظائف ومقدميها في تخصصات متنوعة ومتطورة تغطي احتياجات سوق العمل، وذلك بمقر الجامعة الجديد بالكورنيش.وتعرض على مدار 3 أيام، أكثر من 30 شركة من القطاعين العام والخاص آلاف فرص العمل أمام الباحثين عن العمل والخريجين السعوديين على فترتين، تبدأ الأولى من العاشرة حتى الثانية عشرة ظهرًا، والثانية من الخامسة حتى العاشرة مساءً.وأكد رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبد الله بن صادق دحلان،أن المعرض يهدف إلى توفير فرص تدريبية ووظيفية رفيعة لعدد كبير من شباب وفتيات الوطن، مشيرًا إلى أن معرض المهنة حقق نجاحات كبيرة على مدار 14 عامًا مضت،جرى خلالها استقطاب أبرز الشركات في القطاعين العام والخاص؛ نظير السمعة الكبيرة التي يتمتع بها خريجو الجامعة في جميع التخصصات، حيث تقدم من خلال كلياتها وبرامجها المتعددة ذات الجودة العالية، والبيئة الأكاديمية المحفزة للتعليم المتميز من أجل تلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر المؤهلة بالمهارات والقدرات في تخصصات الإدارة والهندسة والإعلان والقانون.// انتهى //21:33ت م0139