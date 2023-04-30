جدة 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واسنبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية وارتفاعٍ للأمواج على الشريط الساحلي لمنطقة مكة المكرمة، وتشمل تأثيراتها محافظات جدة ورابغ والقنفذة والليث، ومركز الشعيبة بمحافظة بحرة، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة 12 من صباح يوم غدٍ، وتستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة التاسعة مساءً.// انتهى //22:20ت م0141