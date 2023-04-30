الخرطوم 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واسأعلن الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» تمديد الهدنة الإنسانية في السودان لمدة 72 ساعة إضافية ابتداءً من منتصف هذه الليلة؛ بهدف فتح ممرات إنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين.وأشار الجيش السوداني -في بيان- إلى أنه بناءً على مساعي طلب الوساطة، وافقت القوات المسلحة على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة، على أن تبدأ من انتهاء مدة الهدنة الحالية.//انتهى//22:34ت م0143