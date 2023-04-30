سياسي / طرفا الصراع في السودان يوافقان على تمديد الهدنة
الأحد 1444/10/10 هـ الموافق 2023/04/30 م واس
الخرطوم 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واس
أعلن الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» تمديد الهدنة الإنسانية في السودان لمدة 72 ساعة إضافية ابتداءً من منتصف هذه الليلة؛ بهدف فتح ممرات إنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين.
وأشار الجيش السوداني -في بيان- إلى أنه بناءً على مساعي طلب الوساطة، وافقت القوات المسلحة على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة، على أن تبدأ من انتهاء مدة الهدنة الحالية.
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