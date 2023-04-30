‫أبها 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير اليوم، المرحلة الرابعة من مبادرة " نبيه" للتعليم العام، التي تستهدف طلاب وطالبات المرحلة الثانوية.وأوضحت الإدارة أن المبادرة تستمر أسبوعين، وتهدف إلى تعزيز القيم والمهارات الحياتية، ومهارات التفكير الناقد؛ لمواجهة المشكلات وخطر المخدرات لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية، وإكسابهم مهارات السلوك التوكيدي، والاتصال ومهارات التفكير الناقد، ورفع الوعي بأساليب الرفض والحماية من المخدرات، بما يعزِّز قدراتهم الخاصة في مواجهة المشكلات، وحماية أنفسهم ومجتمعهم من المخاطر المحتملة، وتأهيلهم لخدمة وطنهم ومجتمعهم،وتحقيق طموحاتهم وفق رؤية 2030.// انتهى //23:09ت م0145