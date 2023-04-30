القاهرة 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واسودع فريق بيراميدز المصري بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، بعد خسارته اليوم أمام مضيفه فريق مارومو جالانتس الجنوب أفريقي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "رويال بافوكينج" في إياب الدور ربع النهائي للبطولة.وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين يوم الأحد الماضي في القاهرة، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، ليحسم الفريق الجنوب أفريقي بمجموع اللقاءين تأهله للدور نصف النهائي للكونفدرالية.ويلتقي مارومو جالانتس الجنوب أفريقي في الدور نصف النهائي مع الفائز من لقاء يانج أفريكانز التنزاني وريفرز يونايتد النيجيري.//انتهى//23:19ت م0146