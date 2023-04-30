مسقط 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واسأعربت وزارة الخارجية في سلطنة عُمان عن تقديرها للجهات المختصة في المملكة العربية السعودية على تعاونها في تسهيل عملية إجلاء الرعايا العُمانيين عبر محافظة جدة بواسطة القوات البحرية الملكية السعودية، ولجمهورية مصر في تسهيل دخول عدد منهم عبر منافذها البرية.وكانت سلطنةُ عُمان قد أَجْلَتْ عدداً من رعاياها العُمانيين وأسرهم إلى جانب عدد من الأسر السودانية المقيمة في سلطنة عُمان، وذلك من العاصمة الخرطوم وأم درمان ومناطق أخرى، وتم تأمين وصولهم لسلطنة عُمان.وأوضحت "الخارجية العمانية"، في بيان اليوم، أن الجهود لا تزال قائمة لإجلاء عدد آخر من المواطنين والمقيمين الموجودين في مدن سودانية أخرى.// انتهى //23:36ت م0147