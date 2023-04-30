الخرطوم 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م واسوصلت إلى مدينة بورتسودان شرق السودان اليوم أول شحنة مساعدات طبية من الصليب الأحمر، ضمن عمليات الطوارئ التي ينفذها لأول مرة منذ اندلاع الأزمة في السودان.وأفاد بيان الصليب الأحمر أن الشحنة تتضمن أجهزة طبية لدعم مستشفيات السودان، مضيفاً أنه سيرسل طائرة ثانية تحمل أجهزة طبية إضافية.وأشار البيان إلى مشاركة متطوعين من الهلال الأحمر السوداني في تقديم الرعاية الطبية لضحايا الاشتباكات.//انتهى//00:01ت م0001