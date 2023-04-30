الكرم 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واساستعرضت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في مكتبة مكة المكرمة- عدداً من المخطوطات التاريخية في معرض تونس الدولي للكتاب الـ37، الذي يقام في العاصمة تونس خلال الفترة من 28 أبريل حتى 7 مايو، وذلك عبر الركن الخاص بالوزارة ضمن جناح المملكة المشارك في المعرض.ومن أهم المخطوطات التي تعرض مصحف شريف كُتِبَ في عام 1270 هـ، ومخطوط الشاطبية حرز الأماني الذي كُتِبَ في عام 724 هـ، ومخطوط الأذكار للإمام النووي الذي كُتِبَ في عام 786 هـ، ومخطوط أحكام الأحكام لابن دقيق العيد الذي كُتِبَ في عام 793 هـ، ومخطوط التوشيح على الجامع الصحيح للإمام السيوطي الذي كُتِبَ في عام 995 هـ، ومخطوط الفتح المبين لابن حجر الهيتمي المكي الذي كُتِبَ في عام 975 هـ، ومخطوط النهجة المرضية شرح الألفية للسيوطي الذي كُتِبَ في عام 884 هـ. وغيرها من المخطوطات العلمية التاريخية.//انتهى//00:35ت م0002