القاهرة 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسحقق فريق فيوتشر فوزاً صعباً على فريق حرس الحدود بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، في إطار الدور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.بهذا الفوز، يتأهل فيوتشر لنصف نهائي البطولة، ليواجه المصري البورسعيدي الذي نجح السبت الماضي في تخطي عقبة الإسماعيلي بالفوز عليه بهدفين دون رد.وفي مباراة أخرى، تغلب فريق سيراميكا كليوباترا على فريق البنك الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة.واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الايجابي بنتيجة 2-2 التي حسمها سيراميكا في النهاية لصالحه.بهذه النتيجة، يتأهل سيراميكا إلى الدور نصف النهائي، ليواجه الاتحاد السكندري الذي تأهل لهذا الدور عقب فوزه على إنبي.//انتهى//01:06ت م0003