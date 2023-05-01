أبها 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً متقدماً عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتساقطاً للبرد، وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية، على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـتاسعة مساءً.// انتهى //07:52ت م0013