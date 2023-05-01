القاهرة 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم مباحثات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيد، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وعرجت على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة الانتباه إلى اقتحام عشرات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.ورصدت صحف الاثنين تطورات الأوضاع على الساحة السودانية، مبرزة إعلان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع موافقتهما على تمديد الهدنة الإنسانية التي انتهت منتصف الليلة الماضية لمدة 3 أيام.ونشرت صحف مصر تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من أن أكثر من نصف سكان العالم يتخلفون عن ركب التقدم على مسار تحقيق خطة التنمية المستدامة التي اتفق القادة على تحويل أهدافها السبعة عشر إلى حقيقة بحلول عام 2030.// انتهى //09:17ت م0014