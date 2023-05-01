نجران 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسضبطت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية غرب نجران الفرعية أمس, أكثر من 1000 كيلوجرام من الفواكه التالفة, وذلك خلال جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية.وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عبدالله آل فاضل، أن مراقبي البلدية أثناء جولاتهم الميدانية على محال بيع الفواكه والخضار بحي أبا السعود تمكنوا من ضبط أكثر من 1000 كيلو من الفواكه غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرت مصادرتها مع تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية بحق المنشآت المخالفة.وأكد آل فاضل استمرار الجولات الميدانية على الأنشطة التجارية للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية.// انتهى //10:39ت م0023