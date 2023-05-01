الرياض 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسيبدأ معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف اليوم، زيارة رسمية إلى جمهورية سويسرا الاتحادية؛ بهدف استعراض الفرص الواعدة في قطاعي الصناعة والتعدين، وتحفيز جذب الاستثمارات النوعية للمملكة العربية السعودية، إضافةً إلى فتح قنوات تواصل جديدة مع المستثمرين بين البلدين.ومن المقرر أن يشارك معاليه خلال زيارته إلى سويسرا في المنتدى الاقتصادي العالمي، ويلتقي عدداً من المسؤولين الحكوميين, بالإضافة إلى زيارة عدد من الشركات السويسرية.يُذكر أن زيارة معالي الوزير تأتي؛ لتعزيز دور قطاعي الصناعة والتعدين كخيارات في تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال فتح أبوابها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، كما تأتي الزيارة للتعريف بالممكنات والحوافز؛ لجذب الاستثمارات النوعية في قطاعي الصناعة والتعدين، وتسليط الضوء على مبادرات المملكة للنهوض بالقطاعين الإستراتيجيين.ويبلغ حجم الصادرات غير النفطية السعودية إلى جمهورية سويسرا أكثر 3.42 مليار ريال فيما يصل حجم الواردات إلى 7.99 مليار ريال، في حين تنوعت أهم صادرات المملكة إلى سويسرا في المعادن الثمينة والمجوهرات، ومواد البناء، وإعادة تصدير السيارات، وجاءت أهم واردات المملكة من الأدوية والآلات الثقيلة والإلكترونيات والمنتجات الغذائية.// انتهى //10:45ت م0025