تونس 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، خبر توقيع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، والمدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بدر محمد السعد، اتفاقية تمويل بين تونس والصندوق بقيمة 16 مليون دينار كويتي إضافة إلى اتفاقية هبة بقيمة 3 ملايين دينار تونسي.واحتوت على إعلان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع موافقتهما على تمديد الهدنة الإنسانية التي انتهت منتصف الليلة الماضية لمدة 3 أيام، مشيرة إلى فرار 6 آلاف شخص من السودان نحو أفريقيا الوسطى.وكتبت صحف الاثنين عن اقتحام عشرات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وأشارت صحف تونس إلى مقتل 18 شخصًا بعد انقلاب حافلة كانت تقلهم في منحدر غرب المكسيك.// انتهى //10:52ت م0026