ساكاكا 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واساعتمدت هيئة تقويم التعليم والتدريب برامج هندسة الحاسب الآلي والشبكات وعلوم الحاسب والصيدلة وماجستير إدارة الأعمال التنفيذي بجامعة الجوف لمدة سنتين.وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد الشايع أن ما تحقق يأتي في إطار رفع مستوى جودة العملية التعليمية، مؤكداً مستوى النضج الأكاديمي الذي حققته برامج الجامعة، وتتويجاً لجهودها للوصول إلى أعلى الممارسات لرفع مستوى العملية التعليمية.من جانبه أكد عميد الجودة والاعتماد الأكاديمي بجامعة الجوف الدكتور فياض العنزي أن الجامعة وقعت عقود لكافة برامجها مع هيئة تقويم التعليم والتدريب ضمن جهودها لتجويد العمل الأكاديمي للوصول لأعلى مستويات الجودة التعليمية وتحسين مخرجاتها، مشيراً إلى أنه تم اعتماد مايقارب 70% من برامج الجامعة ضمن خطتها لاعتماد كافة برامجها.// انتهى //10:53ت م0027