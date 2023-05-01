الخرطوم 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم إعلان كلّ من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أمس تمديد أجل الهدنة الإنسانية في السودان لمدة 72 ساعة إضافية اعتباراً من منتصف ليلة أمس.وأولت اهتماماً باستقبال صاحب السمّو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية بالرياض أمس، المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني السفير دفع الله الحاج علي، حيث أكد سمو وزير الخارجية على دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري.ونشرت صحف الاثنين دعوة البرلمان العربي إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في السودان؛ حقناً لدماء السودانيين وعودة الأمن والاستقرار.وأخبرت عن وصول أول شحنة مساعدات إنسانية من الصليب الأحمر جواً، إلى مدينة بورتسودان شرق السودان أمس ضمن عمليات الطوارئ التي ينفذها لأول مرة منذ اندلاع المعارك في السودان.وأشارت صحف الخرطوم إلى إصدار سلطة الطيران المدني السودانية أمس نشرة طيارين (نوتام) بتمديد إغلاق المجال الجوي السوداني أمام كافة حركة الطيران حتى 13 مايو المقبل.// انتهى //10:55ت م0028