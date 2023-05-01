مكة المكرمة 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسأعلنت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة عن بلوغ حجم فائض الطعام لأكثر من 77 طناً، وذلك خلال الأيام الأولى من إجازة عيد الفطر المبارك.وأوضح مدير الجمعية أحمد بن حربي المطرفي أن الجمعية تمكنت خلال هذه الإجازة من حفظ 77 ألف و40 كيلو غراماً من فائض الطعام، وهو ما يعادل 77.40 طناً، التي تشمل الوجبات والحلويات والخضروات والفواكه.وبين أن القيمة التقديرية لهذا الفائض بلغ 397.660 ريالاً, فيما بلغ عدد المستفيدين 223.154 شخصاً في 32 حياً من أحياء مكة المكرمة، لافتاً الانتباه إلى ضرورة تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على مقدرات الوطن من الغذاء، والتقليل من الهدر قدر المستطاع، مقدماً شكره وتقديره لكل الجهات والأفراد الذين حرصوا على التواصل مع الجمعية لحفظ الفائض وتقديمه للمحتاجين.// انتهى //10:56ت م0029