مكة المكرمة 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسأنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للدراسات و الأبحاث الهندسية بوكالة المشاريع و الدراسات الهندسية، أعمال دراسة المشروع النوعي (معايير الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن ومن في حكمهم)، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030م ، وماتضمنته الخطة الإستراتيجية للرئاسة 2024م ، بشأن تحسين وتطوير كافة الخدمات المقدمة بالحرمين الشريفين ومرافقه، للتيسير على قاصدي الحرمين الشريفين في أداء نسكهم وعبادتهم.وأوضح المدير التنفيذي لمشروع الوصول الشامل بالمسجد الحرام المهندس طلال الحارثي؛ أن المشروع يُعنى بدراسة شاملة بالمسجد الحرام ومرافقه، وذلك وفق خارطة طريق مستدامة وذات طابع إستراتيجي، قام بتنفيذها أحد المكاتب الاستشارية الرائدة في المملكة، مستعينًا بخبراء عالميين من ذوي الاختصاص، وعليه تم البدء بحزم أعمال المشروع والخلوص إلى توصيف جيد ودقيق للنظم التشغيلية، وبناء حل ذي طابع إستراتيجي مستدام، يهدف لشمولية الحل لكافة الفئات ومرجعية الخدمات المختلفة للزوار عامةً ولفئة ذوي الإعاقة بشكل خاص.وتم خلال هذا المشروع النوعي بناء وتعزيز الشراكات مع عدة جهات مختلفة لتحقيق الأهداف منها ( هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، القوات الخاصة بأمن المسجد الحرام، وزارة المالية، وزارة الحج والعمرة، وغيرها)، وإطلاق شراكة إستراتيجية مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، وذلك دعماً لمخرجات المشروع وتطوير منهجيته العلمية وتطبيقاته العملية.// انتهى //10:57ت م0030