الرباط 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسأبرزت الصحف المغربية الصادرة اليوم، استضافة الأردن اجتماعاً لوزراء خارجية المملكة والأردن والعراق ومصر وسوريا سيخصص لبحث تسوية الأزمة السورية، لافتة إلى أن الاجتماع يأتي قبيل نحو 3 أسابيع من انعقاد القمة العربية في الرياض.وتابعت صحف الاثنين تغطيتها لتطورات الأحداث في السودان، مشيرةً إلى اتساع رقعة المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي امتدت إلى إقليم دارفور، وسط معالم شبح حرب أهلية في الأفق.وتناولت الصحف اعتماد حكومة بوركينا فاسو، قراراً بتمديد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة ستة أشهر في ثماني جهات من أصل 13 جهة.واهتمت الصحف بالانتخابات العامة التي جرت أمس في باراغواي، ودعي للتصويت فيها حوالي 4.7 مليون ناخب وسط توقعات بنهاية عهد الحزب الحاكم.// انتهى //10:58ت م0031