طوكيو 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسارتفع مؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثمانية أشهر اليوم، متجاوزاً مستوى 29 ألف نقطة ، بعد أن واصل بنك اليابان سياسته النقدية الميسرة التي دفعت الين إلى أدنى مستوى في شهرين تقريباً.وارتفع المؤشر نيكي 0.92 % ليغلق عند 29123.18 نقطة بعد ارتفاعه إلى 29145.89 في وقت سابق، وهو المستوى الذي وصل إليه آخر مرة في 19 أغسطس آب.وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً على ارتفاع واحد بالمئة إلى 2078.06 نقطة لينهي الجلسة قرب ذروة اليوم عند 2078.37 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر أيلول 2021م.// انتهى //10:58ت م0032