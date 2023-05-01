القدس المحتلة 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واستناولت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في عمليات الاقتحام للمدن والبلدات الفلسطينية، مما أدى لإصابة واعتقال عدة فلسطينيين، ترافق معها اعتداءات للمستوطنين على نابلس والأغوار، بإتلافهم لمزروعات الفلسطينيين، واستمرارهم في قطع الطرق، وعرقلة تنقل الفلسطينيين.وأخبرت عن شروع الاحتلال الإسرائيلي بشق الطريق العنصري شرق القدس، الذي سيقوض حل الدولتين، ويشمل هدم منازل، وإغلاق قرى، والاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، لافتة النظر إلى أن الاحتلال يواصل خططه الممنهجة لتعميق الاستيطان في الضفة الغربية.وركزت صحف الاثنين على المطالبات الدولية للاحتلال لوقف خطط الترحيل، وهدم المنازل والمدارس في مسافر يطا بمدينة الخليل، وعلى قرار الوزير الإسرائيلي بن غفير بمنح تسهيلات لتسليح المستوطنين في الضفة الغربية.وأنبأت أن عدد العاطلين عن العمل في قطاع غزة والضفة الغربية تجاوز وفق إحصائيات فلسطينية 367 ألف فلسطيني، وتحذيرات فلسطينية من مقترح قانون إسرائيلي جديد للاستيلاء على أموال الضرائب الفلسطينية بدل تجميدها.وتحدثت عن مواصلة إجلاء الرعايا من السودان، وعن تمديد الهدنة بجهود من المملكة العربية السعودية وأطراف دولية، لاحتواء الأزمة في السودان، رغم الخروقات المستمرة لها.// انتهى //11:01ت م0034