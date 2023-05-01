المدينة المنورة 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسقدمت مراكز الرعاية الصحية الأولية بمحافظة العلا في مختلف التخصصات الطبية الأولية خدماتها الطبية لأكثر من 39 ألف مراجع خلال الربع الأول من العام الجاري, .وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن العيادات العامة بمراكز الرعاية الصحية الأولية بالعلا استقبلت 27242 مراجعاً على مدار 90 يوماً منذ بداية العام الحالي، فيما استفاد 5513 مراجعاً من الخدمات الطبية التي تقدمها عيادات الأمراض المزمنة بالمراكز الصحية التي شهدت إجراء 198 عملية في عيادات الجراحات الصغرى بالمراكز الصحية بالمحافظة.وبيّن تجمع المدينة الصحي أن الخدمات شملت إجراء 2599 تطعيماً للأطفال، إضافة إلى 2231 حالة فحص في المختبرات الطبية، في حين استفادت 552 امرأة من الخدمات المتاحة في عيادات الحوامل بالمراكز الصحية، كما تلقى 1433 مراجعاً خدمات الرعاية الصحية في عيادات الأسنان خلال الربع الأول من العام الجاري.// انتهى //11:04ت م0035