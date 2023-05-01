نجران 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واستواصل أمانة منطقة نجران أعمالها في استكمال مشروع طريق الملك سعود بتكلفة إجمالية 5211328 ريال.وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس محمد آل عامر أن المشروع عبارة عن استكمال أعمال الإنارة والزراعة بطريق الملك سعود من تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الملك سعود جنوباً حتى دوار مكة المكرمة شمالاً.وأشار إلى أنه تم تنفيذ 8000 متر مربع من زراعة الإنجيله بالجزيرة الجانبية و الوسطية للطريق، إضافةً إلى تركيب وتمديد مواسير وكابلات بطول 2700 متر في الجزيرة الجانبية ضمن أعمال إنارة الأعمدة.// انتهى //11:05ت م0036