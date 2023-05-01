الرياض 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسأعلن المتحف الوطني عن تقديم حزمة من الفعاليات المتحفيّة خلال شهر مايو، تزامناً مع اليوم العالمي للمتاحف الذي يوافق 19 مايو من كل عام، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 19 مايو، حيث تبدأ مواعيد الزيارة من الساعة 8 إلى 10 مساءً يوم الخميس، ومن الساعة 5 مساء إلى 10 مساءً يوم الجمعة.وتشتمل الفعاليات على احتفال باليوم العالمي للمتاحف، إضافةً إلى ثلاث لقاءاتٍ ثقافية حوارية، وورشة عمل، تُغطي جميعها جملةً من الموضوعات، ومن بينها لقاء "المتحف كمنشط مجتمعي" الذي سيتناول في نقاشٍ ثريّ إرث المتاحف وانعكاسه على المجتمع عبر محاور إنسانية فنيّة تراعي جوانب الصحّة النفسية والاجتماعية، ولقاء بعنوان "المتحف كنبع مُلهم"؛ الذي سيسلط الضوء على دور المتحف في تعزيز التجربة الإبداعية وقدرته على الإلهام، ولقاء آخر بعنوان "شبه الجزيرة العربية كمتحف مفتوح"؛ ليستعرض حقيقة الجمال الكامن في هذه الأرض وحكايا الإرث في أعماقها، فضلاً عن ورشتي عمل بعنوان "الماضي حبل ممتد"، تستهدف الكبار واليافعين؛ لتأمل العلاقة بين الماضي والحاضر.وتأتي هذه الفعاليات ضمن البرامج التي ينظمها المتحف الوطني، مستهدفاً مختلف شرائح المجتمع عبر الأنشطة التفاعلية؛ ومنها: العروض الحية، وورش العمل، والجلسات الحوارية، إلى جانب الأنشطة المرتبطة بالمناسبات الوطنية، وذلك بهدف توفير محتوى ثقافي جذاب، وتقديم تجربة متحفية متكاملة لزوّاره.// انتهى //11:08ت م0037