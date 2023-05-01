أبها 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (8) مخالفين لنظام البيئة، (4) مقيمين من الجنسيات السورية والبنجلاديشية والمصرية والباكستانية ومقيمان من الجنسية الهندية ومواطنان، لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي، في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ومتنزه السودة بمنطقة عسير.وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدًا أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.// انتهى //11:12ت م0039