مكة المكرمة 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسأعلن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف عن انطلاق مهرجان المانجو الثاني عشر بمحافظة القنفذة، وذلك في 19 شوال الجاري.وبيّن الخليف أن المهرجان يأتي برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وسيدشنه محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع، ويمتد لمدة خمسة أيام بساحة الاحتفالات في المركز الحضاري بالكورنيش، كما يأتي بإشراف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة وبمشاركة الجهات الحكومية بالمحافظة، وسيحتفي الأهالي بالمهرجان من خلال عرض إنتاجهم الذي وصل إلى العالمية، الذي يختص بشكل أساسي بعرض أصناف مختلفة من المانجو بهدف تسويقه داخل وخارج المنطقة.من جهته، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي أن عدد مزارع المانجو بمحافظة القنفذة بلغ أكثر من 3007 مزارع يتجاوز إنتاجها السنوي 45 ألف طن سنويًّا، مفيداً أنه ابتداءً من شهر مايو، يبدأ مزارعو محافظة القنفذة بحصد محصولهم من المانجو، ويستمر حصاد المحصول لأكثر من ثلاثة أشهر بالمحافظة.وأشار إلى أن المحافظة تحتوي على أكثر من 485 ألفَ شجرة، ويُزرع فيها العديد من الأصناف مثل (التومي، والجلن، والبلدي، والسانسيشن، والهندي، والسوداني) وغيرها من الأصناف، كما أن هناك دعماً وإعانة سنوية للإنتاج يتم تقديمها لمزارعي المانجو لمن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، واستخدام شبكة الري الحديثة.يُذكر أن زراعة المانجو بدأت في المحافظة منذ أكثر من 50 عامًا، وجرى إقامة 11 مهرجاناً سابقاً للمانجو بالقنفذة منذ عام 1431هـ، وتأتي بصفتها دعماً للمزارعين لتسويق منتجاتهم وتعريف الزائر والمهتم بهذه الفاكهة ولتشجيع المزارعين لتطوير هذه الزراعة.// انتهى //11:26ت م0040