القدس المحتلة 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 18 فلسطينياً، خلال اقتحامها لعدة مناطق في الضفة الغربية.وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 18 فلسطينياً في الضفة الغربية، تسعة منهم من قرية قريوت بمدينة نابلس، بعد اقتحام القرية، ومداهمة عدة منازل، كما اعتقلت تسعة آخرين من القدس والخليل وجنين وأريحا.وفي القدس المحتلة، جدد مستوطنون اليوم عمليات اقتحامهم للمسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في إطار الاعتداءات المستمرة على الأقصى.// انتهى //12:01ت م0043