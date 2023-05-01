عام / مكافحة المخدرات تقبض على (5) أشخاص لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر بمنطقة الحدود الشمالية
الاثنين 1444/10/11 هـ الموافق 2023/05/01 م واس
عرعر 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واس
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (5) مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية، لترويجهم أقراصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
// انتهى //
12:01ت م
0044