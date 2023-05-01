عرعر 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (5) مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية، لترويجهم أقراصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.// انتهى //12:01ت م0044