بغداد 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالجولة الميدانية التي قام بها الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بمحافظة نينوى ولقائهما المسؤولين فيها لمتابعة الأوضاع العامة ومراحل إعادة الإعمار هناك .وسلطت الضوء على لقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وفداً ألمانياً ضمّ وكيل وزارة التعاون والتنمية يوخن فلاسبارت، ووكيل وزارة المالية فيرنر كاستر لتفعيل اتفاقيات الشراكة الموقعة بين البلدين ، وبرنامج العمل العراقي الألماني في المجالات كافة وخصوصًا المتعلقة بالطاقة والصحة والمناخ .وأشارت صحف الاثنين لترؤس نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير الخارجيَّة فؤاد حسين جلسة المجلس الوزاريّ للاقتصاد، بحضور وزراء التجارة والزراعة والصناعة والعمل والشُؤُون الاجتماعيَّة، لمناقشة الإستراتيجيَّة الصناعيَّة ( 2023 - 2050) ومناقشة المشاريع الكبيرة التي يجري العمل فيها .وواكبت الصحف تطورات الأوضاع في السودان مشيرةً لتمديد طرفي النزاع ، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، للهدنة الإنسانية لمدة 3 أيام جديدة اعتباراً من منتصف ليلة أمس .وتابعت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنها اقتحام المستوطنين اليهود للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال واعتقال سبعة فلسطينيين بقطاع غزة والضفة الغربية وكذلك إصابة فلسطينيين جراء اعتداء المستوطنين اليهود عليهم شمال الضفة الغربية.وتطرقت الصحف العراقية للقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي برئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيد، في القاهرة لبحث سبل رفع مستوى التعاون بين البلدين ومناقشة القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //12:01ت م0045