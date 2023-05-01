القدس المحتلة 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واساستشهد فلسطيني، وأصيب ستة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم سيدة، اليوم، خلال اقتحام مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا بالضفة الغربية.وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن عملية اقتحام مخيم عقبة جبر من قبل قوات الاحتلال خلفت شهيد وستة جرحى، وصفت جروح ثلاثة منهم بالخطرة، وتم تحويلهم لمستشفيات خارج أريحا وقد منعت قوات الاحتلال خلال عملية الاقتحام سيارات الإسعاف من إنقاذ الجرحى وعرقلت عملهم.// انتهى //12:38ت م0050