المجمعة 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسحصلت جامعة المجمعة على الاعتماد البرامجي المشروط حتى أبريل 2025م لبرنامج ماجستير العلوم في الإدارة والقيادة في التمريض ، وبرنامج بكالوريوس الهندسة الميكانيكية ، وذلك من هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.ويُعد هذا الاعتماد اعترافاً بالبرامج التعليمية المتميزة في الجامعة، وانعكاساً حقيقياً لجهود الجامعة في تطوير البرامج الأكاديمية، وواحداً من أهم المناشط التي تستهدف مواكبة رؤية السعودية 2030، وله دور كبير في الرقي بجودة البرامج التعليمية .يذكر أن المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي يُعد من المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب ، ويهدف إلى الإسهام في تعزيز الجودة والتميّز في مؤسسات التعليم العالي وبرامجها من خلال عمليات التقويم والاعتماد الأكاديمي.// انتهى //13:47ت م0076