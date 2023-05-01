الرياض 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, مدير الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة إبراهيم بن سليمان الأصقه الذي قدّم التهنئة لسموه بعيد الفطر المبارك.وبادله سموه التهنئة، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة على الوطن بالخير والتقدم والعطاء في ظل القيادة الحكيمة - أيدها الله -.// انتهى //13:50ت م0078