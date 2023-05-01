الرياض 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, مدير عام فروع وزارة الرياضة المهندس تركي بن عبدالقادر مهرجي، يرافقه مدير فرع الوزارة بالمنطقة يحيى بن عبدالله القرني الذين قدّموا التهنئة لسموه بعيد الفطر المبارك.وسأل سموّه الله عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية في خير ورخاء وأمن وأمان.// انتهى //13:51ت م0079