الرياض 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن بن علي الشهراني ومساعديه ومديري الإدارات. الذين قدّموا التهنئة لسموه بعيد الفطر المبارك.وبادل سموه التهنئة لهم, سائلاً الله العلي القدير أن يعيده على الوطن والقيادة في خير ونماء.// انتهى //13:53ت م0080