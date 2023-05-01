القدس المحتلة 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسوثق تقرير فلسطيني اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 766 فلسطينياً، في مدينة القدس المحتلة الشهر الماضي، بينهم 619 حالة اعتقال، خلال عمليات اقتحام المسجد الأقصى.وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس المحتلة، في تقريره الشهري أن من بين المعتقلين 128 فتى و20 سيدة، كما أبعدت قوات الاحتلال في الشهر ذاته 622 فلسطينياً عن الأقصى والبلدة القديمة في القدس، لافتاً النظر إلى أن آلاف المستوطنين نفذوا عمليات اقتحام واسعة للمسجد الأقصى، خاصة خلال الشهر الماضي، وتوثيق استشهاد فلسطيني، وإصابة العشرات برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين.// انتهى //13:58ت م0083