الأحساء 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسطرحت أمانة الأحساء 68 فرصة استثمارية للمستثمرين ورواد الأعمال، وذلك ضمن الفرص الاستثمارية المزمع طرحها خلال العام الجاري 2023م، عبر منصة الاستثمار البلدي " فرص "، لتطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات وتعزيز عناصر جودة الحياة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030م واشراك القطاع الخاص في تنمية المجال الاستثماري في القطاع البلدي وتحقيق مفاهيم الاستدامة فيه.وأوضحت الأمانة أن هذه الفرص تتضمن أنشطة ومجالات متعددة تجارية، وصناعية، وصحية، وترفيهية، منها إنشاء كلية صحية، والتطوير الترفيهي والاستثماري لحدائق قائمة، وإنشاء واستثمار مجمعات ومحال تجارية، واستثمار موقع ألعاب مغامرات، وتطوير موقع عربات أطعمة، ومواقع لمصانع ومستودعات، ومواقع للصناعات الخفيفة والورش الحرفية، واستثمار ركن ترفيهي وأكشاك، إضافةً إلى تشغيل وتطوير وصيانة حديقة الكوت على مساحة 3500 متر مربع وحديقة بلدة المنيزلة بمساحة 9627 متراً مربعاً.ودعت المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالمشاركة إلى التقديم عليها والاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي أو التطبيق الذكي "فرص".// انتهى //14:09ت م0087