الطائف 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسأشاد سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بالجهود والإنجازات التي حققتها رئاسة الحرمين الشريفين خلال موسم رمضان.جاء ذلك خلال استقباله بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في الطائف اليوم، معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وعدد من وكلاء الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الذين قدموا للسلام على سماحته, مبينًا سماحته أن الحرمين الشريفين قبلة المسلمين ولها من المكانة أجلها وأبلغها في قلوب أهله ومحبيه.من جانبه استعرض الدكتور السديس جهود الرئاسة العامة للحرمين التي قامت بها خلال موسم رمضان.// انتهى //14:49ت م0098