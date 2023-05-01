الدوحة 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسأعلق المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، على ارتفاع بواقع 91.09 نقطة، أي بنسبة 0.89 %، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و272.32 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم تداول 193 مليوناً و111 ألفاً و639 سهماً، بقيمة 496 مليوناً، و554 ألفاً، و613.402 ريالاً، نتيجة تنفيذ 18649 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 23 شركة، بينما انخفضت أسعار 25 شركة أخرى.// انتهى //14:55ت م0099