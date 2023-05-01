جنيف 11 شوال 1444 ه الموافق 1 مايو 2023 م واساعلن برنامج الغذاء العالمي عن استئناف عملياته في السودان، وذلك بعد تعليقها المؤقت بسبب الأوضاع الأمنية .وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج سيندي ماكين في بيان: إن البرنامج سيبدأ في توزيع المساعدات الغذائية في ولاية القضارف والجزيرة وكسلا والنيل الأبيض في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن الوضع الأمني في السودان لايزال محفوفاً بالمخاطر، وأن البرنامج يعمل على دراسة المواقع الأمنة لتوزيع المساعدات ، وضمان سلامة موظفيه والشركاء .وأوضحت أن أكثر من 15 مليون سوداني كانوا يعانون قبل النزاع من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ومن المتوقع أن ترتفع أعدادهم مع استمرار القتال .ودعا البرنامج أطراف الصراع لوقف إطلاق النار للسماح بوصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين والعاملين الإنسانيين .// انتهى //15:03ت م0100