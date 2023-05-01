الرياض 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسعقدت لجنة إدارة المخاطر بدول مجلس التعاون -عبر الاتصال المرئي- اليوم, اجتماعها العاشر برئاسة رئيس هيئة الدفاع المدني والإسعاف بسلطنة عمان -دولة الرئاسة- العميد سالم الهنائي.وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على قرارات الاجتماع التاسع والثلاثين لوزراء الداخلية بشأن الاجتماع التاسع للجنة، إلى جانب استعراض تقرير أعمال الفريق الفني المختص بوضع الحلول وآليات التعامل مع المخاطر الإقليمية.كما تم الاطلاع على تقرير مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ حول مشروع تحديث سجل المخاطر، ومشروع التمرين الخليجي الخاص باختبار آليات نقل المعلومات ونقل الموارد في وقت المخاطر الإقليمية.// انتهى //15:06ت م0102