الباحة 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسرأَس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمقر الإمارة اليوم، اجتماعاً لمناقشة المشاريع البلدية بمحافظة بني حسن، بحضور محافظ بني حسن ناصر بن سعيد المالكي, ورئيس بلدية بني حسن المهندس خالد بن سعيد الغامدي.وشاهد سموه في بداية الاجتماع عرضاً مرئياً حول المشاريع البلدية الجاري تنفيذها في محافظة بني حسن ومراكزها، مشيداً بالجهود المبذولة حيال معالجة أوضاع المشاريع المتعثرة والمتأخرة مع ارتفاع مؤشر الأداء فيها، حاثاً على مضاعفة الجهود في تقديم الخدمات البلدية المتميزة وسرعة إنجاز المشاريع الجاري تنفيذها في موعدها، في ظل ما توليه القيادة الحكيمة من دعم وعناية بكل ما يهم راحة المواطنين والمقيمين.وشدد سموه على تكثيف الجهود لدعم ملف الاستثمار بالمحافظة والحرص على توزيع الخدمات وإيصالها لجميع المواطنين والمقيمين في جميع المراكز والقرى، مع التأكيد على متابعة مشروع الممشى من قبل غرفة عمليات متابعة المشاريع بالإمارة وأن يكون جدول الاجتماع القادم مشتملاً على مؤشرات الأداء وقياس الإنجاز لتوصيات هذا الاجتماع.فيما ثمّن محافظ بني حسن ورئيس البلدية لسمو أمير المنطقة دعمه لجميع الخدمات المقدمة في المحافظات كافة, مؤكدين الحرص على تنفيذ توجيهات سموه وتوجيهها بالكامل لخدمة المواطن والمقيم بما يتوائم مع خطط الوزارة المستقبلية.// انتهى //15:06ت م0103